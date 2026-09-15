Жители Красноярского края увеличили покупки товаров для дома

Потребительская активность в Красноярском крае в июле — августе выросла: жители чаще покупали товары длительного пользования из-за инфляционных ожиданий, пишет prmira.ru .

Центробанк сообщил, что в июле — августе 2026 года потребительская активность в Красноярском крае выросла по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

«Повышенные инфляционные ожидания побудили жителей края активнее приобретать товары длительного пользования. Маркетплейсы становятся главным бенефициаром потребительского поведения. По оценкам представителя красноярского склада крупного маркетплейса, в июле — августе объем заказов вырос в среднем на 5–10% год к году, а в сегменте товаров для дома — на четверть», — отметили в Центробанке.

Курьерские службы не успевают доставлять заказы из-за нехватки сотрудников и транспорта. Продажи подержанных автомобилей в июле выросли на треть год к году, спрос на новые машины остался сдержанным.

Во второй половине лета жители края чаще выбирали зарубежный отдых. Пассажиропоток аэропорта Красноярска на международных рейсах вырос более чем на четверть, главным образом за счет полетов в Азию. Турпоток на Байкал, Алтай, Черноморское и Азовское побережья снизился.

За год в Красноярске закрылось 2% заведений общепита.

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