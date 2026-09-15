«Я даже понять ничего не успела»: волгоградцы рассказали о ракетной опасности

Волгоградская область объявила ракетную опасность в 23:46 ночи 15 июня. Сирены включили по всему региону, а через 14 минут тревогу отменили, сообщает novostivolgograda.ru .

Сирены воздушной тревоги прозвучали в Волгограде и области после сообщения РСЧС о ракетной опасности. Многие жители в это время спали; громкий сигнал напугал горожан, в том числе детей.

«Ребенок постоянно пугается. Только уснул, и тут эта сирена. Сейчас еще целый час на заснет», — рассказала читательница издания.

«Я даже понять ничего не успела, только начала сирена выть, и через минуту закончилось», — призналась другая читательница.

Отбой ракетной опасности объявили через 14 минут. Минобороны не сообщало о ракетных ударах в других регионах или работе противовоздушной обороны по реактивным целям.

Накануне в Волгоградской области также действовала беспилотная опасность: она продолжалась 13,5 часа, с 19:21 до 6:52. В ежедневной сводке Минобороны регион не упоминался.

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