Копию «Святой Троицы» Рублева временно выставили в Троице-Сергиевой лавре

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В Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры вместо оригинала «Святой Троицы» временно выставили точную копию иконы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу Правового управления Московской патриархии Ксению Чернегу.

Икону XV века отправили в реставрационные мастерские монастыря.

Как пояснили в патриархии, икону забрали для плановой инспекции. Специалисты оценивают состояние древней живописи и тестируют работу климатической витрины.

В самом храме уточняют, что воспроизведенная работа заняла место оригинала в иконостасе еще в конце прошлого месяца. Икону «Троица» написал Андрей Рублев в первой трети XV века.

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