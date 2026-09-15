В школе № 1 Серпухова после капремонта открылся бассейн

Здание школы № 1 в Серпухове 1938 года постройки привели в порядок еще в прошлом году по народной программе «Единой России». Теперь обновили и бассейн — главную тренировочную базу для пловцов спортивной школы «Русский медведь» и площадку для проведения крупных региональных соревнований, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

В ходе модернизации бассейна были полностью обновлены инженерные сети, служебные помещения и душевые, уложена новая плитка. Установлены новые насосы, фильтры, щит управления химическим составом воды и ультрафиолетовые лампы для обеззараживания. Переход с сухого хлора на экологичные жидкие реагенты делает воду более безопасной для здоровья детей.

Здесь будут заниматься около 500 человек, среди которых — разрядники, кандидаты в мастера спорта и призеры всероссийских стартов. По словам тренера по подводному спорту Марины Калошиной, порядка 20 человек из них выигрывали этапы и финалы Кубка мира, первенство мира.

«Обновленный бассейн очень хорош, особенно для тренировок „подводников“, для плавания в ластах. Глубина приличная, и прыгать можно с двух сторон. На этот год у нас очень серьезные планы. У нас сейчас тренируются два мастера спорта — Богдан Краморов и Ульяна Батайкина. Мы будем подавать документы их на включение в сборную России», — рассказала Марина Калошина.

Одним из первых обновленный бассейн опробовал воспитанник спортшколы, мастер спорта по подводному спорту, победитель первенства России Богдан Краморов: «Я занимаюсь плаванием уже 10 лет. В этом бассейне плаваю с самого детства. Вода теперь другого качества — чище, легче. Двигаться стало проще, не так сильно забиваются мышцы, и лежишь высоко на воде. Когда тренируешься ежедневно по 3 часа, все эти мелочи имеют огромное значение. В марте следующего года буду участвовать на первенстве России по подводному спорту в Томске. Там будет отбор на Чемпионат мира».

Народная программа, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Госдуму и Мособлдуму в 2021 году, включала почти 780 тысяч наказов жителей Подмосковья. Все они практически полностью выполнены. За пять лет в регионе модернизировано более 500 стадионов — от крупных арен до школьных площадок. В этом году идет строительство и реконструкция 54 спортивных объектов, порядка 30 из них — в малых городах и поселках.

Спортивные школы региона перешли на новые образовательные стандарты, обновив инвентарь и тренировочную базу. Число детей, занимающихся в спортивных секциях, выросло с 170 тысяч в 2021 году до более 235 тысяч в 2025 году.

В социальных объектах капремонт проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.