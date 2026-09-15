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Более чем в 4 раза: беременным студенткам в России стали платить больше

Экономика

Фото - © Медиасток.рф

Средний размер пособия по беременности и родам для студенток очных отделений вырос более чем в четыре раза, сообщает РИА Новости.

Социальный фонд уточнил, что средний размер пособия по беременности и родам для студенток очных отделений составляет около 96 тысяч рублей.

С 1 сентября 2025 года порядок расчета выплаты изменился. Ранее ее размер зависел от средней стипендии, теперь используют региональный прожиточный минимум для трудоспособного населения.

Право на пособие имеют студентки и аспирантки очной формы обучения, которые учатся как на платной, так и на бюджетной основе.

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