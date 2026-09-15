Адвокат Нефедовский предупредил об опасности передачи персональных данных ИИ

Адвокат Геннадий Нефедовский рассказал, какую личную информацию и сведения о других людях или компаниях не стоит передавать искусственному интеллекту.

Адвокат Геннадий Нефедовский призвал не передавать искусственному интеллекту сведения, которые могут повлечь уголовную или иную ответственность. Речь идет как о личной информации, так и о данных третьих лиц.

«Если в отношении себя, например, фото с пистолетом — это экстремистская статья, если в отношении детей — то насилие, педофилия и прочее, также уголовная статья, также тема обмана, например, спишем долги, а этим занимается только арбитражный суд, и это уже клевета и мошенничество», — привел примеры Геннадий Нефедовский в эфире радио Sputnik.

Юрист отметил, что при разглашении персональных данных третьих лиц штраф может составить от 500 тыс. рублей. К чувствительной информации о компаниях он отнес коммерческую тайну, фирменные знаки и стратегию бизнеса.

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