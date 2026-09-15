Космонавты с орбиты проголосуют на выборах в Королеве

Трое российских космонавтов, находящихся на орбите, проголосуют на выборах в Королеве 18, 19 или 20 сентября 2026 года через доверенное лицо.

Анна Кикина, Петр Дубров и Андрей Федяев, находящиеся в космосе, примут участие в выборах в единый день голосования 2026 года. Космонавты закреплены за избирательным участком № 1060 в Королеве.

Председатель территориальной избирательной комиссии округа Владимир Печенин и председатель участковой избирательной комиссии Татьяна Зеленцова связались с экипажем из Центра управления полетами в Королеве. В рамках проекта «ИнформУИК» они рассказали космонавтам о возможности проголосовать 18, 19 и 20 сентября.

Космонавты сделают выбор через доверенное лицо — Героя России Олега Кононенко. Он является летчиком-космонавтом РФ, инструктором-космонавтом-испытателем 1-го класса, директором Центра подготовки космонавтов имени Гагарина и командиром отряда космонавтов Роскосмоса. Кононенко совершил пять полетов на орбиту и провел там в общей сложности 1111 суток, установив мировой рекорд пребывания человека в космосе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что растет количество желающих отдать свой голос дистанционно на выборах в Московской области.

«У нас тоже в Подмосковье очень заметно количество желающих проголосовать дистанционно, дома, через портал „Госуслуги“, соответственно, оно тоже растет. И дальнейшим разъяснением того, как это делается, мы также занимаемся. Занимается избирательная комиссия», — рассказал губернатор.