«Заполняете огромную пустоту»: Басков поблагодарил поклонников после концерта

Певец Николай Басков выступил с эмоциональным и откровенным обращением к публике в своих социальных сетях, поделившись впечатлениями от недавнего выступления в Твери. Артист рассказал, что остался глубоко тронут приемом местной аудитории.

Люди начали занимать места на площади еще с 10 утра. К началу шоу площадка была заполнена полностью.

По словам исполнителя, именно после этого концерта он окончательно осознал, насколько сильно зависим от сцены и своей работы. Басков признался, что творчество и поддержка зрителей спасают его от сильной боли, которую он хранит в сердце из-за личной ситуации. О ней мужчина пока не готов рассказать публично.

В преддверии своего юбилея артист тепло поблагодарил поклонников, подчеркнув, что именно они заполняют огромную внутреннюю пустоту, дарят ему здоровье, эмоции и помогают чувствовать себя по-настоящему счастливым.

Он добавил, что испытывает к своей аудитории искреннюю и бескорыстную любовь, а также пожелал всем зрителям счастья и крепкого здоровья.

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