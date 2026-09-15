Во вторник в Подмосковье ожидается II класс пожарной опасности

Комитет лесного хозяйства Московской области сообщил, что 14 сентября возгораний в гослесфонде региона не зафиксировали, а 15 сентября на всей территории ожидается II класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

14 сентября на территории государственного лесного фонда Московской области возгораний не зафиксировали.

15 сентября во всем Подмосковье ожидается II класс пожарной опасности. 16 сентября II класс прогнозируют на большей части региона, в Ступинском лесничестве — III класс. 17 сентября на большей части области ожидается III класс, а в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Егорьевском, Истринском, Клинском, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах — II класс.

В ближайшие дни температура воздуха составит плюс 16–21 градус, ночью — плюс 7–12 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность и возможные кратковременные локальные дожди.

При обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону горячей линии лесной охраны: 8(800)100-94-00 или по единому номеру экстренных служб «112».

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.