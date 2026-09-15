Теннисистки из Химок завоевали серебро и бронзу US Open в Нью-Йорке

Теннисистки из Химок Анна Пушкарева и Диана Шнайдер завоевали серебряную и бронзовую медали US Open, который прошел в Нью-Йорке с 25 августа по 12 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Анна Пушкарева и Диана Шнайдер, представляющие областной Центр олимпийских видов спорта в Химках, стали призерами Открытого чемпионата США по теннису US Open. Турнир проходил в Нью-Йорке с 25 августа по 12 сентября.

Пушкарева завоевала серебро в юниорском одиночном разряде. В финале она уступила китайской теннисистке Сунь Синьжань. Также спортсменка дошла до четвертьфинала парного турнира вместе с Фелицатой Дорофеевой-Рыбас.

«Потрясающая неделя в Нью-Йорке, счастлива, что снова вышла в финал! Большое спасибо всем за поддержку на этом турнире. Продолжаем работать, скоро увидимся!» — прокомментировала выступление в соцсетях Анна Пушкарева.

Диана Шнайдер получила бронзу в женском парном разряде. Вместе с бельгийкой Элизе Мертенс она вышла в полуфинал, где проиграла Катержине Синяковой из Чехии и Тэйлор Таунсенд из США.

В июле 2026 года Пушкарева выиграла юниорский Уимблдон в одиночном разряде, победив в финале Сунь Синьжань. Шнайдер в июне вышла в полуфинал «Ролан Гаррос». US Open входит в число четырех турниров Большого шлема и завершает сезон.

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