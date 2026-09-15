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MAX превращается в платформу для всех сервисов — эксперт

ЭксклюзивОбщество
Сергей Антонов / Фотобанк Лори

Фото - © Сергей Антонов / Фотобанк Лори

Национальный мессенджер MAX становится большим, чем обычное приложение, сообщил РИАМО эксперт по кибербезопасности.

«Есть боты и mini apps, поэтому MAX постепенно превращается в платформу для сервисов», — отметил эксперт.

При этом уникальных функций, по словам эксперта, именно в части общения у него на данный момент нет.

Большинство возможностей имеется у Telegram и других мессенджеров.

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