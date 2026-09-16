Кинолог объяснил, зачем хвалить собаку и как делать это правильно

Похвала собаки — не просто способ показать, как вы ее любите. Это важнейший инструмент коммуникации, который используется в дрессировке. У похвалы, как у инструмента, есть свои правила, поэтому использовать ее нужно грамотно и вовремя, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Собаки не понимают нашу человеческую речь, за исключением отдельных слов. Но зато отлично считывают эмоции и настроение. Мы не можем прямо сказать ей, какого действия ждем от нее. Зато на помощь приходит похвала — если правильно ее использовать, то она будет красноречивее любых слов», — рассказал Голубев.

Как хвалить собаку правильно

Похвала нужна, чтобы объяснить собаке, что она сделала правильно, и чтобы усилить мотивацию повторять действие снова. Это работает в разы эффективнее, чем строгость и тем более наказание.

Работает это следующим образом: выбирается слово-маркер. Это может быть «Молодец», но часто кинологи используют просто слово «Да» — оно короче. Слово-маркер произносят радостным веселым голосом — это принципиально важно. Нейтральная реакция может и не сработать вовсе.

Когда собака выполняет нужное нам действие (например, она села по команде), бурно реагируем в моменте: «Да!». Как если бы мы хотели сказать: «Великолепно! Именно этого я и жду от тебя». В течение нескольких секунд после слова-маркера выдается лакомство или можно погладить питомца. Но лакомство обычно работает на закрепление лучше.

Как только собака доела лакомство, можно дополнительно выразить словесный восторг.

Как не следует хвалить собаку

Ключевое: тайминг и тембр решают все. Если похвалить собаку не вовремя, когда действие уже давно выполнено, она не поймет, почему такая реакция. Если похвала по интонации ничем не отличается от команды, питомец тоже не почувствует разницы.

Также важно то, за что вы хвалите. Когда собака боится грозы, а вы успокаиваете ее, вы закрепляете страх. Показываете, что бояться — правильно. Здесь необходима нейтральная реакция, будто ничего страшного не происходит.

Обращайте внимание на любые важные моменты, даже если иногда это просто бездействие. Например, если собака спокойно лежит под столом в кафе, пока вы едите, это тоже вообще-то успех. Она могла бы беспокоиться или лезть к вам. Поэтому не забудьте хвалить питомца даже за такие незаметные на первый взгляд детали.

«Но и не обесценивайте похвалу. Не используйте слова-маркеры слишком часто по пустякам. Например, собака потянулась, вы умилились и хвалите ее: „Даа!“. Выберите другой способ — не используйте постоянно „секретное“ слово», — заключил Голубев.

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