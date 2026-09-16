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Руины и сгоревшая техника: базы США сильно повреждены из-за войны с Ираном

Военные объекты США в Саудовской Аравии и Кувейте подверглись значительным разрушениям из-за боевых действий, которые Соединенные Штаты ведут с Ираном. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на телеканал CBS.

Фото - © CBS News

На обнародованных снимках зафиксированы разрушенные строения, обугленная военная техника и уничтоженная авиация. В Саудовской Аравии на авиабазе получили повреждения самолеты Boeing E-3 Sentry.

В Кувейте под удар попали объекты лагеря Бьюринг. Там дислоцируются сухопутные подразделения США, размещена бронетехника и авиация.

К 1 августа 2026 года затраты Соединенных Штатов на ведение боевых действий против Ирана составили порядка 38 млрд долларов. Такую сумму привело Бюджетное управление конгресса США.

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