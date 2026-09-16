Энергетики высоко оценили российские трансформаторные масла на международной конференции

На международной научно-практической конференции «Газпромнефть — смазочные материалы» представила российским энергетикам трансформаторные масла, предназначенные для силового и измерительного высоковольтного оборудования. Специалисты компании рассказали, как создавались российские масла, а также о новой технологии их выпуска, которую разработали инженеры и ученые Научно-исследовательского центра компании. Конференцию организовал Общественный Совет специалистов по диагностике силового электрооборудования, объединяющий представителей ведущих энергокомпаний России, Китая и стран ближнего зарубежья. В общей сложности в конференции участвовали более 100 экспертов.

«В энергетике качество трансформаторного масла — это вопрос не только эффективности оборудования, но и безопасности энергоснабжения. Поэтому задача производителя — обеспечить не только соответствие продукта установленным требованиям, но и стабильность его характеристик от партии к партии. Разработанная „Газпромнефть-СМ“ технология позволяет контролировать ключевые параметры масла непосредственно на производстве и поставлять заказчику продукт, полностью готовый к применению. Это снижает объем операций по подготовке масла на стороне потребителя и связанные с ними риски», — отметил заместитель генерального директора «Газпромнефть — смазочные материалы» Александр Никитин.

На данный момент «Газпромнефть-СМ» производит четыре разновидности трансформаторных масел. Среди них есть и арктическое, у которого температура застывания опускается ниже минус 60 градусов, что позволяет использовать его в северных климатических условиях. Эта продукция востребована в силовых, измерительных и автотрансформаторах, реакторах, а также в прочем оборудовании, которое обеспечивает электроэнергией промышленные предприятия, города и целые регионы. Компания выпускает трансформаторные масла, опираясь на собственные высокотехнологичные базовые масла, соответствующие мировым стандартам качества. Продукция поставляется в большинство российских регионов и за границу.

В текущем году «Газпромнефть-СМ» запустила первое в России промышленное производство трансформаторных масел с наивысшей степенью очистки. В ходе вакуумной осушки и очистки из масел устраняются электропроводящие молекулы воздуха, воды и прочих примесей. Это позволяет применять масла в оборудовании немедленно, без какой-либо дополнительной подготовки. До этого подобная продукция ввозилась в Россию из-за рубежа.

«Трансформаторное масло — один из ключевых элементов обеспечения надежности силового оборудования. От его качества, стабильности характеристик и соответствия современным требованиям зависят ресурс, безопасность и эффективность эксплуатации трансформаторов. Сегодня энергетической отрасли важно не только наличие высококачественных изоляционных материалов, но и обеспечение их стабильных эксплуатационных свойств на протяжении всего жизненного цикла оборудования. „Газпромнефть-СМ“ последовательно развивает направление производства трансформаторных масел, совершенствует технологии и расширяет линейку отечественных продуктов, отвечающих требованиям современной энергетики. Развитие таких решений является важным вкладом в формирование надежной системы обеспечения энергетической отрасли качественными отечественными материалами и укрепление технологической независимости страны», — пояснил председатель Общественного совета специалистов по диагностике силового электрооборудования Алексей Утепов.

Ранее специалисты «Газпромнефть — смазочные материалы» представили новое моторное масло G-Profi SGE 40 MA, предназначенное для газопоршневых двигателей. Продукт ориентирован на стационарные энергетические установки, с помощью которых вырабатывают электроэнергию и тепло на промышленных объектах, предприятиях нефтегазового сектора, в аграрной отрасли и коммунальной инфраструктуре.