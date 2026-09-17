Шансы на собеседование удваиваются: как адаптировать резюме под алгоритмы ИИ

Российские работодатели постепенно внедряют искусственный интеллект (ИИ) в подбор персонала. Адаптированные под вакансию и автоматический поиск резюме получают вдвое больше приглашений на собеседование, сообщила РИАМО HR-директор Level Group Валентина Романова.

По словам эксперта, соискателям стоит учитывать особенности автоматического отбора, но пытаться «обмануть» алгоритм с помощью большого количества ключевых слов не имеет смысла. Гораздо эффективнее адаптировать резюме под конкретную вакансию.

«Сегодня резюме фактически должно быть понятным сразу двум читателям — алгоритму и человеку. Если в вакансии требуется опыт управления проектами, а кандидат пишет только „занимался организацией рабочих процессов“, система может не распознать соответствующую компетенцию. Поэтому важно использовать профессиональные формулировки, которые точно описывают реальный опыт», — пояснила Романова.

По данным мировых исследований, в текущем году рекрутеры в 76% случаев ищут и ранжируют кандидатов именно по навыкам из описания вакансии, а не просто просматривают все резюме подряд, поэтому «перевод» опыта на язык конкретной роли напрямую влияет на позицию в списке. При этом речь не идет о механическом добавлении ключевых слов, отметила эксперт. Гораздо эффективнее адаптировать описание уже имеющегося опыта под требования конкретной вакансии. Важно использовать профессиональные термины, которые точно описывают реальный опыт человека, а также указывать реальные инструменты и результаты работы.

В результате у адаптированных под вакансию резюме частота приглашений на интервью примерно в два раза выше — 4,23% против 2,07% у «универсальных» резюме (выборка 139 927 откликов).

Отдельное внимание HR-эксперт советует уделить структуре резюме. Она должна быть простой и текстовой, со стандартными названиями разделов, минимумом графики и таблиц. Такой подход повышает так называемую ATS‑оценку резюме (процент соответствия вакансии, который система рассчитывает по совпадению ключевых слов, навыков, названия должности и релевантности опыта) и одновременно делает документ более убедительным для живого рекрутера, что в итоге удваивает шансы на приглашение на интервью.

Перед отправкой резюме Романова рекомендует проверить четыре ключевых момента: в заголовке или первой строке должна быть четко указана специализация, в разделе «Навыки» явно прописаны 5–7 ключевых компетенций из описания вакансии и отражены в опыте работы, а в каждом релевантном месте опыта — 2–3 буллета с цифрами и результатами (объем, проценты, сроки, деньги).

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