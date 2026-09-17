Ефимов: 1,6 тыс человек летом получили жилье по реновации на юго-востоке Москвы

С июня по август текущего года в Юго-Восточном административном округе Москвы правообладателями комфортного жилья по реновации стали порядка 1,6 тыс. переселившихся из 46 старых домов. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За три летних месяца договоры на квартиры в современных жилых комплексах по программе реновации на юго-востоке Москвы заключили почти 1,6 тыс. горожан. Это примерно на 60% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда документы для переезда оформили всего около тысячи человек. Больше трети правообладателей комфортной недвижимости в округе за минувшее лето появилось в районе Кузьминки — порядка 700 человек. Почти 320 участников переселения получили равнозначные квартиры в новых домах в Нижегородском районе, примерно по 200 горожан — в Рязанском районе, Люблине и Текстильщиках», — отметил Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Новостройки по программе реновации меняют не только жилой фонд столицы, но и делают застройку районов в целом более комфортной. При создании внутридомового пространства и дворовых территорий учитываются принципы безбарьерной среды. На первых этажах заселяемых комплексов предусмотрены помещения для магазинов, предприятий сферы услуг и городских организаций. Возле новых домов обустраивают детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного Департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, летом этого года на юго-востоке Москвы осмотр квартир в новостройках начали более 7,3 тыс. человек из 43 старых домов. Порядка 5,7 тыс. горожан уже дали согласие на переезд, а почти 1,4 тыс. москвичей заключили договоры на равнозначное жилье. Еще свыше 5,9 тыс. человек в округе сейчас оформляют документы.

«Чтобы он проходил максимально быстро, участники переселения могут заблаговременно загрузить копии личных и правоустанавливающих документов для подготовки проекта договора на новое жилье через суперсервис „Переезд по программе реновации“. Эта опция на портале mos.ru становится доступна жителям старых домов, как только они получат от города уведомления о начале переселения», — рассказала министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы. Также он рассказал, что в августе запустили вторую очередь завода префаб-конструкций для ускоренного строительства жилья, в том числе и по реновации.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».