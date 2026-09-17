RT сообщил о недвижимости семьи экс-помощника Зеленского Шефира в Дрездене

RT сообщил, что семья друга и бывшего помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира владеет апартаментами в Дрездене стоимостью 1,5 млн евро.

Как утверждается в материале, апартаменты оформили через офшорную компанию Бориса Шефира — брата Сергея Шефира и одного из основателей «Квартала 95».

RT сослался на реестры юридических лиц Германии и Кипра.

Российский адвокат, оформлявший сделки с недвижимостью в Дрездене, подтвердил каналу информацию о сделках и предположил, что реальными пользователями апартаментов могут быть Зеленский и его семья.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.