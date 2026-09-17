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Жесткое видео: опубликован момент массового ДТП на Страстном бульваре в Москве

Происшествия
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РЕН ТВ разместило видео с моментом массовой дорожной аварии на Страстном бульваре в Москве.

Ранее на Страстном бульваре в Москве произошли две аварии, пострадали четыре человека.

На кадрах показано, что легковой автомобиль на скорости врезается в машину, которая после удара отлетает в грузовик.

Одна пострадавшая в ДТП женщина находится в тяжелом состоянии.

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