Авто стало грудой металла: 2 ДТП произошли в центре столицы, четверо пострадали

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На Страстном бульваре в Москве произошли две аварии, пострадали четыре человека, сообщает РЕН ТВ .

Среди пострадавших один ребенок.

У пострадавших в аварии диагностировали переломы ребер, глазницы, переносицы и ушибы мягких тканей. У восьмилетнего ребенка — поверхностная травма головы.

Одну из машин в результате ДТП разворотило до состояния груды металла.

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