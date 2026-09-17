Рост цен на новостройки в крупных городах России замедлился вдвое

В августе медианная стоимость квартиры в новостройках крупных городов выросла на 1,3%. Это в два раза меньше июльского показателя, сообщает «РБК Недвижимость» .

В августе 2026 года медианная полная стоимость квартиры в новостройках городов с населением более 500 тыс. человек достигла 9,3 млн руб. За месяц она выросла на 1,3%, тогда как в июле прирост составлял 2,5%, сообщили в сервисе «Поиск Яндекса» по квартирам.

В городах-миллионниках медианная стоимость квартиры увеличилась на 1,7%, до 10,5 млн руб., после июльского роста на 2,5%. Цена квадратного метра там выросла на 0,8%, до 213 тыс. руб. В крупных городах она прибавила 1,2%, до 184 тыс. руб.

Сильнее всего цена квадратного метра снизилась в Краснодаре и Красноярске — на 2,6%, до 166 тыс. и 153 тыс. руб. соответственно. В Нижнем Новгороде она упала на 2,4%, в Новокузнецке — на 2,3%, в Рязани — на 2,2%, в Казани — на 1,6%. В Тольятти и Новосибирске цены снизились на 0,2%, а в Воронеже, Иркутске, Перми и Оренбурге выросли не более чем на 0,3%.

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