Бизнесмен Гайк Дарбинян отверг обвинения в похищении семилетней дочери в Москве

Гайк Дарбинян рассказал, что Никулинский районный суд Москвы определил место жительства семилетней дочери и сына с отцом. По его словам, мать может видеться с детьми четыре дня в месяц. Постановление суда и исполнительный лист есть в распоряжении «Вечерней Москвы».

«Никулинский районный суд Москвы определил место жительства обоих детей, и дочери и сына, с отцом. То есть они должны жить со мной по адресу регистрации. А мать по решению суда может видеться с ними четыре дня в месяц. Я готов был соблюдать это определение и организовывать встречи матери с детьми, но она его нарушала. Сын сейчас у меня, а вот дочку она ранее похитила. Она силой удерживала ребенка у себя и препятствовала нашим встречам. Более того, суд установил, что мать является злостной нарушительницей, ее должны были привлечь к административной ответственности, и ей был закрыт выезд за границу», — объяснил Дарбинян.

По словам бизнесмена, утром 16 сентября он приехал к школе, обнял дочь и повел ее к машине. Дарбинян утверждает, что на него напали неизвестный мужчина и тесть. В выписке из Боткинской больницы указаны сотрясение мозга и ушибы. Мать девочки Анаит заявила, что жертвой нападения стала она.

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