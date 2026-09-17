Эксперт назвал настройки МАКС, которые стоит включить каждому пользователю

Для защиты аккаунта в МАКС пользователям стоит установить пароль для входа, регулярно проверять активные сессии и ограничить нежелательные звонки и приглашения в чаты, сообщил РИАМО основатель и руководитель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков.

«В МАКС предусмотрен отдельный раздел настроек безопасности. Пользователь может включить пароль для входа, то есть дополнительный фактор защиты аккаунта, проверить активные сессии, управлять видимостью профиля и ограничивать круг людей, которые смогут звонить или приглашать в чаты. На практике именно эти настройки я считаю обязательным минимумом», — сказал Кокунцыков.

Он добавил, что наличие мессенджера на смартфоне само по себе не означает, что аккаунт защищен. Если злоумышленник получит возможность авторизоваться в учетной записи, технические механизмы платформы уже не компенсируют слабую организацию безопасности пользователя.

«Отдельная проблема — социальная инженерия. Самая эффективная атака сегодня часто начинается не с эксплуатации уязвимости, а с сообщения: „Это ваш банк“, „Вам отправили документ“, „Подтвердите операцию“, „Сообщите код“. МАКС прямо рекомендует не переходить по подозрительным ссылкам и никому не передавать коды подтверждения», — отметил эксперт.

Кокунцыков порекомендовал воспринимать МАКС как цифровой инструмент, а не как автоматически защищенную среду. Установить пароль для входа, контролировать активные устройства, ограничить нежелательные контакты, внимательно относиться к ссылкам и кодам — это базовая кибергигиена.

«Главный вывод прост: безопасность мессенджера начинается с безопасности самого пользователя. Даже самая современная инфраструктура не сможет защитить человека, который добровольно передаст злоумышленнику ключи от своей учетной записи», — резюмировал специалист.

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