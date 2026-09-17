Основатель SkyFarm Румянцев: автоматизация может быть выгоднее новых теплиц

Рост агробизнеса не всегда требует новых гектаров, теплиц и мощностей, заявил основатель и директор SkyFarm Никита Румянцев. Каждый объект требует вложений, повышает операционные расходы и нуждается в загрузке.

«Тепличный комплекс одновременно работает с десятками переменных: температурой и влажностью, освещением, поливом, питанием растений, концентрацией CO₂. Изменение одного параметра может повлиять на развитие культуры, сроки сбора, расход ресурсов и итоговую себестоимость. Автоматизация позволяет связать эти процессы между собой. Но ее задача не сводится к замене ручного труда. Гораздо важнее возможность заранее понимать, к какому результату приведет то или иное производственное решение», — подчеркнул Никита Румянцев в эфире радио Sputnik.

Предприниматель отметил, что урожайность не гарантирует прибыль: важно прогнозировать объемы и сроки сбора, чтобы планировать логистику и сбыт. Новые площади оправданы при загруженных мощностях, оптимизированной технологии и достаточном спросе. Если есть резерв урожайности или возможность сократить расход ресурсов, выгоднее сначала оценить технологические вложения.

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