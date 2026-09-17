В Подмосковье начали прием заявок на гранты для ИТ-проектов

Подмосковные специалисты до 19 октября могут подать заявки на гранты для доработки и внедрения отечественных ИТ-решений в рамках импортозамещения, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Российский фонд развития информационных технологий начал новый отбор особо значимых ИТ-проектов. Участвовать могут специалисты из Подмосковья, которые дорабатывают и внедряют отечественные решения для импортозамещения.

Проекты в сфере искусственного интеллекта, соответствующие требованиям, а также заказчики из реестра ОПК с рентабельностью активов менее 3% смогут получить до 80% грантового финансирования. Для остальных заказчиков поддержка составит до 50%. Размер гранта — от 100 млн до 2 млрд рублей, срок реализации проекта — до четырех лет.

Проект должен соответствовать приоритетным направлениям, утвержденным на дату объявления отбора. В течение пяти лет после его завершения разработчик обязан обеспечить выручку от реализации решения не менее 110% от суммы гранта или тиражировать решение как минимум на три российских юридических лица.

Участники консорциумов должны внедрить доработанное решение во время реализации проекта. Зарубежные решения на объектах внедрения необходимо заменить в этот же период. Решение о поддержке примут в конце 2026 года, ознакомиться с положением конкурса и подать заявку можно на сайте.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.

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