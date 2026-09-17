Алексей Столяров показал фото с женой и экс-супругой в день рождения дочери

Известный блогер Алексей Столяров поделился с поклонниками фото с женой Верой Бондаревой и экс-супругой Ксенией Шойгу в день рождения дочери Миланы.

На опубликованных кадрах видно, как Ксения Шойгу и Вера Бондарева улыбаются с детьми на руках. Рядом с Ксенией стоит именинница Милана.

«Сегодня у Миланы день рождения, ее первый юбилей! 5 лет. И Милана встречает этот год по особенному, она теперь в роли старшей сестры, все поздравляют, братик Даня и сестра Влада. Господи, как же это круто, что все мы дружим и у нас отличные отношения, дай бог каждому такое!» — написал Столяров в личном блоге.

Блогер и чемпионка мира по бальным танцам Вера Бондарева начала встречаться в 2024 году. В декабре 2025 года влюбленные поженились, а через месяц объявили о беременности. В июле у Алексея и Веры родился сын.

До этого Столяров был женат на руководителе Федерации триатлона России и организаторе проекта «Лига Героев» Ксении Шойгу. В 2021 году у супругов родилась дочь Милана. В 2023 году пара публично объявила о расставании.

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