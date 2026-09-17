Суд проиграли, но не съезжают: УК захватила квартиру жителя Подмосковья

В 2021 году 53-летний Роман из поселка Зеленоградский подписал с управляющей компанией «Жилищный проект» договор на 10 лет. УК должна была закрыть старый долг за коммунальные услуги и отремонтировать квартиру. Однако за четыре года долг только вырос, а жилье стало непригодным для жизни.

Роман подал в суд. Договор расторгли, а компанию обязали выплатить более 380 тыс. рублей. Однако УК требует от мужчины погасить коммунальные долги и угрожает полицией, если он попытается вернуться в свою квартиру, в которой живут около 10 мигрантов.

Представители организации заявили, что если мужчина попытается установить свои замки, УК просто установят новые. В УК утверждают, что суд постановил расторгнуть договор найма — о выселении речи не идет. Компания планирует обжаловать решение и продолжить жить в присвоенной квартире.

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