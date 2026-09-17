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Лось пробежался по Ярославскому шоссе в Подмосковье

Общество

Лось выбежал на Ярославское шоссе и двигался по одной из полос в сторону Подмосковья, сообщает 360.ru.

Лось появился на Ярославском шоссе ранним утром.

Сохатый спокойно бежал по одной из полос в направлении области.

Животное заметили по пути в Мытищи.

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