Политолог Кривешко назвала три сценария для Макрона после 2027 года

Политолог Дарья Кривешко заявила, что после окончания президентского срока Эмманюэль Макрон может продолжить карьеру в структурах ЕС, бизнесе или попытаться вернуться в политику, сообщает «ФедералПресс» .

Кривешко считает, что Макрон, не имеющий права баллотироваться на третий срок, теряет влияние на французскую политику. По ее оценке, после 2027 года страна вернется к противостоянию левых и правых сил.

Наиболее вероятным сценарием политолог назвала переход Макрона в общеевропейскую политику — например, на пост председателя Еврокомиссии или другую должность в Брюсселе. Также он может уйти в бизнес или консалтинг. Попытка вернуться через парламентские либо местные выборы, по мнению Кривешко, маловероятна из-за слабой партийной опоры и низкого рейтинга.

«Макрон уйдет не в историю великих реформаторов, а как человек, который показал пределы технократического центризма. Его настоящая трагедия не в том, что он не смог изменить Францию, а в том, что он превратился в заложника системы, заняв позицию хранителя статус-кво, которого в итоге отвергли и левые, и правые», — заключила политолог.

После Макрона правительство Франции будет сильнее зависеть от коалиций, а президент — от партийной поддержки, добавила Кривешко.

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