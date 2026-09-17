Выживший рассказал о нападении медведей на сборщиков ягод под Иркутском

Выживший Александр рассказал, что два медведя напали на сборщиков ягод со спины в Иркутской области. Двое мужчин погибли, сообщает RT .

Александр рассказал, что медведи незаметно подкрались к сборщикам ягод и напали на них со спины. После нападения он выбежал на дорогу, позвонил сыну, а затем попытался вернуться к друзьям.

«Буквально напрыгнули на Костю и Генку. Сначала я в шоке побежал оттуда. Выбежал на дорогу, оттуда смог дозвониться до сына, но потом решил вернуться, хотел мужикам помочь. Но приблизиться к ним не получилось. Два медведя стояли на задних лапах, рычали в мою сторону, но не нападали», — рассказал Александр RT.

По его словам, друг и родственник уже не подавали признаков жизни. Александр вышел на трассу и на попутном транспорте добрался до безопасного места. Позже полицейские и охотники нашли тела погибших, забросанные ветками.

«Медведи… сначала добычу убивают, прикапывают, а через три дня туда же возвращаются поесть. У них память очень хорошая», — рассказал Александр.

Он добавил, что мужчины отправились в лес без ружья. По его мнению, оружие вряд ли помогло бы: медведи часто нападают со спины, и люди не успевают выстрелить.

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