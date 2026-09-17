Сварщик обошел офисного менеджера: 250 000 рублей против 100 000

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Осенью 2026 года российские компании продолжают повышать зарплаты, но рост становится все более точечным: работодатели готовы заметно переплачивать специалистам, которых сложно найти на рынке. В результате квалифицированные рабочие, водители и отдельные технические специалисты по уровню доходов уже обходят многих офисных сотрудников, рассказала РИАМО экономист, доцент Финансового университета при правительстве РФ Ольга Климова.

Водители получают более 200 тысяч рублей

Наиболее заметный рост предложений наблюдается в профессиях, где сохраняется кадровый дефицит. По словам Климовой, медианный доход водителей в июле достиг около 204 тыс. рублей, увеличившись за год на 41%.

Высокие предложения сохраняются и для квалифицированных рабочих. Медианные зарплаты сварщиков нередко превышают 250 тыс. рублей. Двузначную динамику также показывают доходы кладовщиков и операторов производственных линий.

Таким образом, рынок труда постепенно смещает доходы в сторону специалистов, чьи навыки непосредственно связаны с производством, транспортом и обслуживанием оборудования.

В IT зарплаты растут уже не так быстро

IT остается одним из привлекательных сегментов рынка труда, однако здесь ситуация меняется. В первой половине 2026 года медианная зарплата в отрасли составляла около 191 тыс. рублей. При этом сильнее всего увеличиваются доходы архитекторов программного обеспечения, DevOps-инженеров и специалистов по работе с данными.

«Компании предпочитают платить за подтвержденный опыт, а не расширять массовый найм начинающих специалистов», — отмечает Климова.

Поэтому для новичков ситуация становится сложнее, тогда как специалисты с востребованными компетенциями могут рассчитывать на более высокие предложения.

После 50 лет рынок особенно ждет рабочих специалистов

Для соискателей старше 50 лет наиболее доступными направлениями трудоустройства остаются логистика, строительство, производство и прикладные технические сферы.

Работодатели все чаще делают ставку на опыт и надежность. В числе востребованных специалистов — квалифицированные рабочие, мастера, сотрудники по обслуживанию оборудования и работники транспорта.

В то же время предложений для людей старшего возраста в IT и digital значительно меньше. Рутинные офисные функции и первичная обработка данных постепенно теряют привлекательность на фоне автоматизации.

Где в России платят больше 190 тысяч рублей

Разрыв в доходах между регионами остается значительным. По данным, приведенным Климовой, самые высокие средние зарплаты фиксируются в:

Чукотском АО — около 255 тыс. рублей;

Магаданской области — около 208 тыс. рублей;

Ямало-Ненецком АО — около 194 тыс. рублей;

Москве — около 193 тыс. рублей.

Высокие доходы в северных регионах связаны в том числе с надбавками, добывающей промышленностью и концентрацией финансовых ресурсов.

При этом самые низкие значения по-прежнему фиксируются в ряде республик Северного Кавказа.

Кому выгодно менять работу этой осенью

По мнению Климовой, осенью 2026 года смена работы прежде всего может быть актуальна для специалистов, обладающих дефицитными навыками.

Наиболее благоприятные условия для соискателей сохраняются в рабочих специальностях, логистике и ряде инженерных направлений. В массовых офисных профессиях конкуренция выше, а рост зарплат заметно скромнее.

«Рынок труда продолжает смещать доходы в сторону дефицитных рабочих и технических специальностей», — резюмировала экономист.

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