В Можайском округе обновили 6 детских игровых площадок

В Можайском округе завершили модернизацию шести детских игровых пространств, запланированную на 2026 год по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Можайском округе завершили модернизацию шести детских игровых пространств, запланированную на 2026 год в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Все площадки уже открыты для жителей.

Последним объектом стала площадка в поселке МИЗ. Рабочие уложили асфальтовое основание, установили игровые и спортивные элементы, а также смонтировали прорезиненное покрытие. Оно обладает амортизирующими свойствами и помогает снизить риск травм при падениях.

На части обновленных площадок оборудовали зоны для воркаута. Там установили тренажеры для подростков и взрослых, а также разместили информационные таблички с правилами использования и техникой выполнения упражнений.

Каждая из шести площадок получила собственное цветовое и декоративное оформление, а также оригинальные игровые элементы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.