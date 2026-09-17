В округе Пушкинский завершат ремонт 56 подъездов к середине ноября

Ремонт 56 подъездов проводят в Пушкинском округе по муниципальной программе «Чистый округ». Работы уже завершили в 19 подъездах, остальные находятся на финальной стадии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники МБУ «ЖЭУ Пушкино» отремонтируют 56 подъездов в Пушкинском округе в 2026 году по муниципальной программе «Чистый округ». Комиссия уже приняла 19 подъездов, еще 39 находятся в высокой степени готовности.

16 сентября заместитель главы округа Евгений Лойко проверил качество и темпы работ в доме № 5 на улице Гоголя. Адреса включили в программу по итогам мониторинга министерства чистоты. Ремонт проводят в многоквартирных домах Пушкино, поселков Лесные Поляны и Челюскинский.

«В подъездах обновится входная группа, будут окрашены стены, заменены почтовые ящики и светильники, а также, если необходимо, будут заменены окна, тамбурные двери и напольное покрытие», — рассказал Евгений Лойко.

В 49 подъездах работы выполняют с дополнительным финансированием, еще в семи — полностью за счет управляющей компании. Завершить программу планируют 15 ноября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье готовится масштабная программа по трансформации сферы ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций.

«Мы проводим большую работу по трансформации, аудиту ресурсоснабжающих организаций. Мы готовим заметную программу по всему, что касается сервиса, ремонта и обслуживания», — сказал Воробьев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.