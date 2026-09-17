21 691 житель Ленинского округа выбрал онлайн-голосование на выборах

Жители Ленинского округа с 18 по 20 сентября смогут проголосовать на выборах депутатов Государственной думы и Московской областной думы очно или дистанционно. Для онлайн-голосования зарегистрировался 21 691 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Ленинском городском округе зарегистрировано 184 643 избирателя. Для голосования откроются 76 участков, включая один временный, который будет работать только 20 сентября.

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов отметил, что участки готовы к работе, а жители смогут выбрать очный или дистанционный формат голосования.

«Выборы — это важное событие для каждого жителя. Наша задача — обеспечить максимально комфортные и безопасные условия для голосования. Мы видим, что многие выбирают дистанционный формат — это удобно и экономит время», — отметил Каторов.

Все участковые избирательные комиссии готовы к проведению голосования. Участки оснащены системами видеонаблюдения, в дни выборов на них будут дежурить сотрудники УМВД. Члены комиссий прошли инструктажи по действиям при чрезвычайных ситуациях, угрозе террористического характера и пожарной безопасности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что растет количество желающих отдать свой голос дистанционно на выборах в Московской области.

«У нас тоже в Подмосковье очень заметно количество желающих проголосовать дистанционно, дома, через портал „Госуслуги“, соответственно, оно тоже растет. И дальнейшим разъяснением того, как это делается, мы также занимаемся. Занимается избирательная комиссия», — рассказал губернатор.