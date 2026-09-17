В Химках проверили капремонт ДК «Родина»

Глава Химок Инна Федотова вместе с депутатом Московской областной думы Владиславом Мирзоновым и муниципальным депутатом Валентином Герасимовым 16 сентября осмотрели ход капитального ремонта Дворца культуры «Родина». Работы проводят по госпрограмме Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Строители полностью обновили фасад и кровлю здания. Сейчас они обустраивают две входные группы, выполняют гидроизоляцию внешних стен фундамента цокольного этажа и завершают монтаж систем водоснабжения, канализации и отопления. Затем начнется отделка помещений.

«Для химчан этот объект очень важен, мы следим, чтобы работы шли в срок и без потери качества», — сказала Инна Федотова.

При реставрации специалисты сохраняют архитектурный стиль здания, включая характерные элементы отделки и пропорции фасадов. ДК «Родина» открылся в мае 1961 года. В 2026 году учреждение отметило 65-летие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.

«Формирование комфортной городской среды» — инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.