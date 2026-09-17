В Воскресенске захоронили останки красноармейца Ивана Иларионова

Останки сержанта Ивана Иларионова, погибшего в 1942 году и найденного поисковиками в Тверской области, 16 сентября захоронили на его малой родине в поселке имени Цюрупы в Воскресенске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественная церемония захоронения останков красноармейца Ивана Степановича Иларионова состоялась 16 сентября на Георгиевском кладбище поселка имени Цюрупы в городском округе Воскресенск. Солдата похоронили рядом с могилой матери, отдав ему духовные, воинские и гражданские почести.

Останки бойца обнаружили в деревне Коптево Зубцовского муниципального округа Тверской области во время Вахты памяти 2025 года. В экспедиции участвовали бывший поисковик отряда «Пионер» Григорий Кузнецов и отряд «Аврора» тверского объединения «Память 6-й роты ВДВ». Найденная в гильзе записка помогла начать установление личности погибшего.

Экспертиза и сверка с документами Центрального архива Министерства обороны подтвердили, что погибший — уроженец деревни Левычино, ныне поселка имени Цюрупы, сержант Иван Иларионов 1906 года рождения. Он командовал отделением 1-й роты ПТР 1-го стрелкового батальона 527-го стрелкового полка 118-й стрелковой дивизии и с августа 1942 года числился пропавшим без вести.

«Это мой двоюродный дедушка, который пропал без вести под Ржевом. Я очень признателен поисковикам и лично Григорию. Мы вместе с ним полгода все уточняли», — рассказал двоюродный внук красноармейца Владимир Буслаков.

Председатель совета депутатов городского округа Воскресенск Сергей Матвиенко поблагодарил поисковиков за работу по увековечению памяти погибших защитников страны.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.