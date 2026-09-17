Кандидат медицинских наук Сорокин объяснил риск варикоза при долгом стоянии

Кандидат медицинских наук, ассистент кафедры рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения ИНОПР Пироговского Университета Виталий Сорокин рассказал, что длительная работа стоя может привести к тяжести в ногах, отекам и варикозу.

«У здоровых людей при обычной ходьбе и тем более беге мышцы голени активно сокращаются и работают как „насос“, помогая венозной крови подниматься вверх. Напротив, при многочасовом неподвижном стоянии на одном месте кровь застаивается в венах нижних конечностей при этом увеличивается нагрузка на венозные клапаны, растет давление на стенку вены, из-за чего она расширяется и извивается, со временем формируя большие варикозные коллекторы, с очень медленным кровотоком, который провоцирует образование тромбов, нарушает микроциркуляцию кожи, вызывает отеки и ощущение тяжести в ногах», — пояснил Виталий Сорокин.

Врач рекомендовал каждый час немного двигаться, делать перекаты с пятки на носок и подъемы на носки, выбирать удобную обувь и отдыхать с приподнятыми ногами 10–15 минут. При склонности к отекам он посоветовал обсудить с врачом компрессионный трикотаж, а при регулярной боли, тяжести или отеках — пройти ультразвуковое исследование вен и обратиться к флебологу.

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