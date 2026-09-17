Пашинян опубликовал видео под песню Ваенги «Снова стою одна»

На видео Пашинян в шляпе несколько секунд неподвижно сидит в комнате и слушает композицию. Затем он улыбается и складывает руки в форме сердца перед камерой.

Этот жест стал своеобразной визитной карточкой политика.

17 февраля гражданская жена Пашиняна Анна Акопян объявила о прекращении их брака. Премьер-министр ответил в соцсетях, что уважает ее решение завершить отношения. Он извинился за множество причиненных страданий.

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