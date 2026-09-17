USD
Доллар США
84,51
0.40 %
EUR
Евро
97,50
0.38 %
CNY
Китайский Юань
12,58
0.26 %
AED
Дирхам ОАЭ
23,01
0.40 %

Пашинян опубликовал видео под песню Ваенги «Снова стою одна»

Политика
Телеграм-канал Никола Пашиняна

Фото - © Телеграм-канал Никола Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в Telegram видео под песню Елены Ваенги «Снова стою одна», сообщает Общественная Служба Новостей.

На видео Пашинян в шляпе несколько секунд неподвижно сидит в комнате и слушает композицию. Затем он улыбается и складывает руки в форме сердца перед камерой.

Этот жест стал своеобразной визитной карточкой политика.

17 февраля гражданская жена Пашиняна Анна Акопян объявила о прекращении их брака. Премьер-министр ответил в соцсетях, что уважает ее решение завершить отношения. Он извинился за множество причиненных страданий.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.