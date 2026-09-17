В Подмосковье запустили ИИ-линию по лицензированию продажи алкоголя

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области запустило круглосуточную горячую линию с ИИ-помощником для консультаций бизнеса по лицензированию розничной продажи алкоголя, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В Московской области начала работать круглосуточная горячая линия с искусственным интеллектом для консультаций предпринимателей по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции. Получить консультацию можно по телефону +7 (498) 550-30-80.

В регионе действует более 13 тыс. лицензированных объектов розничной продажи алкоголя. ИИ-помощник прошел тестовую эксплуатацию и обучен отвечать на наиболее частые вопросы бизнеса: о документах для получения лицензии, размере уставного капитала, расчете и оплате госпошлины, сроках рассмотрения заявления.

Сервис также разъясняет порядок подачи заявления и отслеживания его статуса, получения доступа к ЕГАИС, требования к торговому объекту, а также действия при переоформлении лицензии или возврате госпошлины.

В Минсельхозе Подмосковья напомнили, что расстояние от магазина с алкоголем до образовательных организаций должно составлять не менее 100 метров, до медицинских — от 15 до 70 метров. Продажа алкоголя запрещена в магазинах во внутренних дворах многоквартирных домов. Исключение предусмотрено для точек во встроенно-пристроенных помещениях к МКД и объектов со входом со стороны улицы, расположенных не далее 30 метров от края проезжей части.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.

Снижение потребления алкоголя и профилактика его последствий — одно из направлений нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью, в России работают медицинские и общественные организации, а также церковные проекты, куда можно обратиться за помощью даже анонимно.