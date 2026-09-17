Офицеру из Наро-Фоминска Андрею Кулакову присвоили звание Героя РФ посмертно

Жителю Наро-Фоминска Андрею Кулакову посмертно присвоили звание Героя России за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации. Медаль «Золотая Звезда» его родным передали губернатор Андрей Воробьев и генерал-лейтенант Игорь Серицкий.

Андрей Кулаков родился в Брянской области, окончил Военную академию войсковой ПВО в Смоленске. Он служил в Наро-Фоминске, а затем шесть лет работал инженером-наладчиком на Апрелевском заводе. Два года назад Кулаков заключил контракт с Минобороны и отправился в зону спецоперации, где стал командиром штурмового отряда.

В марте 2024 года офицер отвлек огонь противника, что позволило отряду захватить ключевой опорный пункт. Во время боя он уничтожил пулеметный расчет и обеспечил успех операции, в ходе которой ликвидировали 27 боевиков. Андрей Кулаков получил смертельное ранение. У него остались вдова, дочь, сын, родители и сестра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.