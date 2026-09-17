В Домодедове обсудили развитие аэропорта и инфраструктуры округа

Рабочая встреча прошла в аэропорту «Домодедово» в формате круглого стола. В ней участвовали сенатор РФ Александр Двойных, глава городского округа Евгения Хрусталева, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, депутат Мособлдумы Олег Жолобов, депутат Совета депутатов Александр Пашков, генеральный директор аэропорта Андрей Никулин, руководство и сотрудники предприятия.

Аэропорт остается одним из крупнейших работодателей округа: в нем и связанных компаниях работают около 20 тыс. человек, или 15% трудоспособного населения Домодедова. Налоговые отчисления предприятия в региональный и федеральный бюджеты выросли вдвое, а в 2027 году, по прогнозу, превысят 10 млрд рублей. В ближайшие 5–7 лет аэропорт намерен направить свыше 40 млрд рублей на строительство аэродромных сооружений.

Сотрудники задали вопросы о строительстве школ и детсадов, спортивной и коммунальной инфраструктуре, автобусном и железнодорожном сообщении. Руководство Московской железной дороги планирует обновить парк электричек Павелецкого направления в 2028–2030 годах. В 2026 году на маршруты округа уже вышли 10 автобусов, до конца года в МАП № 3 должны поступить еще 23 машины.

Также участники обсудили развитие социальной и спортивной инфраструктуры. После капремонта открылись Востряковский лицей и детский сад «Светлячок», а в микрорайоне Авиационный реконструировали стадион «Авиатор». Одной из ближайших задач станет включение школы олимпийского резерва «Олимп» в государственную программу капитального ремонта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.