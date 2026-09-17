Секс-охота, унижения и настоящая чернуха: как из онлайн-секты выросла бизнес-империя ненавистников женщин

В материале РИАМО читайте о скандальном сообществе «Не сущий свет», о том, во что верят его последователи и как сами женщины наказывают женоненавистников.

Курсы за 350 тысяч рублей, скрипт «как закрыть Наташку за один звонок», конкурсы с призами за секс с самой полной или самой пожилой женщиной и гайды по опаиванию — это не сюжет черной комедии, а реальный продукт сообщества «Не сущий свет». Пока его создатели зарабатывают, по разным оценкам, до 30 миллионов рублей за поток, женщины по всей стране пытаются вычислить учеников курса и добиться их увольнения, а полиция начала проверку. РИАМО осуждает все действия этого сообщества и не приводит в материале точные цитаты участников, поскольку они могут быть неприятны читателю.

Что такое «Не сущий свет» и чем занимается сообщество

Фото - © Страница в Инстаграм* @nesuschiysvet/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Проект существует не первый год: его Telegram-каналы и группа во «ВКонтакте» появились еще в 2019 году, но по-настоящему громкой историей «Не сущий свет» (сокращенно НСС) стал только в конце августа — начале сентября, когда о сообществе рассказали сначала блогеры, а затем и федеральные СМИ. Как пишет Лента.Ру, на сообщество подписаны порядка 154 тысяч человек во «ВКонтакте» и суммарно 261 тысяча — в двух Telegram-каналах.

По данным телеграм-канала Baza, стоять за проектом может уроженец Одесской области, выступающий под псевдонимом Павел Инаков. Лента.Ру со ссылкой на расследование блогера-феминиста Александра Ковена и журналистов ИА Regnum уточняет: настоящее имя администратора — Павел (или Павло) Слободенюк, гражданин Украины, которому, по разным данным, от 33 до 36 лет и который может проживать в Киеве. Соавтором и вторым лицом сообщества называют 23-летнего Дениса Никитина из Петербурга, выступающего под ником Спиди Гонзалес.

Сколько стоит курс «Покоритель Наташек» и чему на нем учат

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Главный продукт «Не сущего свет» — курс «Покоритель Наташек», который стоит от 200 до 350 тысяч рублей. Сейчас, по данным Лента.Ру, продается уже седьмая версия курса. Участников учат по скрипту склонять женщин к сексу за один телефонный разговор или переписку, и, как сообщает Baza, в материалах курса прямо прописаны инструкции заманивать женщин в квартиру, игнорировать любые отказы, а в закрытых чатах ученики делятся друг с другом советами по опаиванию.

По оценке Ковена, которую приводит и Baza, и Лента.Ру, каждый поток курса приносит организаторам не менее 30 миллионов рублей. Дополнительный доход — продажа БАДов, в основном препаратов для потенции. На продвижение сообщество не скупится: реклама, по данным Baza, ежедневно выходит в 20 крупных Telegram-каналах, а трехмесячная рекламная кампания такого объема обходится в 7–14,6 миллиона рублей — расходы с лихвой окупает один поток курса.

«Охота на мамонта»: за что участникам обещают 100 тысяч рублей

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Отчеты о «победах» ученики публикуют в закрытом канале — по словам общественника Александра Ковена, это фото и видео секса, снятые без ведома и согласия женщин. Установить пострадавших сложно: многие даже не подозревают, что стали героинями таких публикаций.

Здесь же сообщество регулярно проводит конкурсы с денежными призами. Самый известный — «Охота на мамонта»: по правилам, приз в 100 тысяч рублей получает участник, который переспит с самой полной женщиной и предоставит фотодоказательства. Есть и параллельный конкурс — «Охота на курагу», где вместо веса ключевым критерием становится возраст партнерши. Как отмечает Лента.Ру, участникам нужно присылать в общий чат снимок женщины на весах и подтверждение близости — фото или видео, а для «возрастной» номинации организаторы просят также сфотографировать паспорт партнерши. Отдельный зачет — «Альфа-самец», приз за наибольшее число «закрытых по скрипту» женщин за время прохождения курса.

Как «Не сущий свет» относится к женщинам и какие идеи распространяет

Фото - © Татьяна Иванова / Фотобанк Лори

Идеология «Не сущего свет» строится на демонстративном презрении к женщинам, которых в публикациях сообщества называют исключительно уничижительными прозвищами. Как передает Лента.Ру, авторы канала выстраивают вокруг этого целую псевдорелигиозную доктрину: женщину предлагается воспринимать как объект, а не партнера, требовать беспрекословного подчинения и не тратить время и деньги на ухаживания. В части публикаций содержатся и откровенно шокирующие утверждения — например, о том, что жертвы сексуального насилия якобы получают от него удовольствие; такие тезисы Лента.Ру приводит с прямым осуждением взглядов создателей сообщества.

Отдельная и наиболее тревожная линия — отношение к несовершеннолетним. По данным Лента.Ру, авторы и часть аудитории сообщества публично называют «идеальным» союз взрослого мужчины с верующей 16-летней девушкой, противопоставляя ее «испорченным» ровесницам. РИАМО подчеркивает, что не публикует и не тиражирует конкретные высказывания на эту тему именно из-за их опасного характера.

Психологизация в духе «чем больше партнеров было у женщины, тем более психически нестабильной она становится» — еще один фирменный прием сообщества: он используется, чтобы обосновать презрение к «неподходящим» партнершам и оправдать агрессивные методы «скрипта» как единственно рациональные.

Женщины, которые сталкиваются с последователями сообщества, описывают схему поведения весьма конкретно: собеседнице быстро присваивают уничижительное прозвище, почти сразу спрашивают рост и вес, затем резко переводят разговор в сексуальное русло — часто в формате «блиц-опроса», чтобы не оставить времени на раздумья, и параллельно форсируют личную встречу. Об этом со ссылкой на наблюдения общественника Александра Ковена рассказывает Москва 24.

Какая уголовная ответственность грозит участникам сообщества

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

За риторикой стоят и вполне реальные преступления. Как сообщает Лента.Ру со ссылкой на Baza, один из подписчиков сообщества, устроившийся на работу в массажный салон, изнасиловал 21-летнюю посетительницу; мужчина уже задержан. В другом случае жена подписчика НСС рассказала журналистам РЕН-ТВ, что после знакомства мужа с сообществом он стал избивать ее и проявлять агрессию к ее подругам.

Юрист, почетный адвокат РФ Сергей Колосовский в разговоре с Москва 24 подчеркнул, что сама продажа «техник манипуляции» формально не наказуема, но конкретные действия учеников уже подпадают под Уголовный кодекс. Попытка удержать женщину в квартире против воли может квалифицироваться как незаконное лишение свободы (статья 127 УК РФ) — до двух лет лишения свободы. Если женщину довели до беспамятства с помощью алкоголя или иных веществ и совершили в отношении нее сексуальные действия, речь идет уже об изнасиловании с использованием беспомощного состояния потерпевшей (статья 131 УК РФ) — до шести лет колонии. Публикация интимных видео без согласия женщин, по мнению юриста, образует состав нарушения неприкосновенности частной жизни (статья 137 УК РФ) — от штрафа до двух лет лишения свободы, а при наличии признаков порнографического контента и его распространения в интернете — уже тяжкое преступление по статье 242 УК РФ, до шести лет. Колосовский также не исключил, что деятельность организаторов может содержать признаки организованной преступной группы.

Проблема, по его словам, в том, что возбуждение уголовных дел требует заявлений от пострадавших, а многие женщины из-за огласки сами не заинтересованы обращаться в полицию.

Народный суд: участников курсов увольняют с работы

Фото - © Sergey Grishin / Фотобанк Лори

Правоохранители только начинают проверку: 10 сентября, пишет ИА Regnum, МВД официально занялось сообществом «Не сущий свет».

Но пока ответственные органы лишь начинают вникать в происходящее, женщины по всей стране взялись за дело сами. Активистки вычисляют участников курса, публикуют их имена и переписки и обращаются к работодателям с требованием отреагировать. Несколько человек, по данным Baza и Лента.Ру, уже лишились работы: среди них — архитектор строительной компании и сотрудник премиального автосалона. Судьба самих организаторов пока туманна: администраторы канала физически недосягаемы для российских правоохранителей, если информация об их местонахождении на Украине подтвердится.