«Пропала мотивация»: Рудковская объяснила провалы Гном Гномыча
Владелец курорта Sea Breeze, певец Эмин Агаларов выложил в своем блоге часть беседы с продюсером Яной Рудковской, где она рассказала о переходе сына Александра Плющенко в Азербайджан.
Весной этого года сын знаменитого фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской сменил спортивное гражданство. Теперь Александр выступает за Азербайджан.
Как пояснила Рудковская, все ребята, которые входят в топ, выигрывают у 13-летнего Гном Гномыча, потому что они старше него — им по 16-17 лет.
«Он говорит: „Я очень хочу соревноваться, у меня пропала мотивация“», — сказала Рудковская.
По ее словам, когда они выбирали страну для перехода, Александр сказал, что ему нравится в Азербайджане, потому что там «хорошо кормят».
«Это фишка нашей страны, это все отмечают», — поддержал продюсера Агаларов.
Также мама спортсмена уточнила, что публика очень тепло принимает Плющенко, а еще ей нравятся ледовые шоу, которые делают его родители.
Комментаторы не оценили объяснения Рудковской, заметив, что она все время как-то оправдывается за переход сына.
«Можно было что-то по оригинальное придумать?» — спросила одна из подписчиц.
Также люди подчеркнули, что в Азербайджане не очень хорошо знают Гном Гномыча, и не «сильно заметили», что он перешел в сборную. Также они не поняли, почему Плющенко-младший соревновался со взрослыми ребятами, а не в своей возрастной категории.
«Я сама спортсменка в прошлом. Мотивация это когда смотришь на лучших и стремишься быть лучше. А тут пожрать захотел», — написала еще одна девушка.
Некоторые пользователи призвали перестать гнобить ребенка. Он сам должен решить, за кого ему выступать.
«Красавчик. У него все получится», — поддержала юного спортсмена одна из подписчиц.
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