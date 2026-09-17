«Пропала мотивация»: Рудковская объяснила провалы Гном Гномыча

Владелец курорта Sea Breeze, певец Эмин Агаларов выложил в своем блоге часть беседы с продюсером Яной Рудковской, где она рассказала о переходе сына Александра Плющенко в Азербайджан.

Весной этого года сын знаменитого фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской сменил спортивное гражданство. Теперь Александр выступает за Азербайджан.

Как пояснила Рудковская, все ребята, которые входят в топ, выигрывают у 13-летнего Гном Гномыча, потому что они старше него — им по 16-17 лет.

«Он говорит: „Я очень хочу соревноваться, у меня пропала мотивация“», — сказала Рудковская.

По ее словам, когда они выбирали страну для перехода, Александр сказал, что ему нравится в Азербайджане, потому что там «хорошо кормят».

«Это фишка нашей страны, это все отмечают», — поддержал продюсера Агаларов.

Также мама спортсмена уточнила, что публика очень тепло принимает Плющенко, а еще ей нравятся ледовые шоу, которые делают его родители.

Комментаторы не оценили объяснения Рудковской, заметив, что она все время как-то оправдывается за переход сына.

«Можно было что-то по оригинальное придумать?» — спросила одна из подписчиц.

Также люди подчеркнули, что в Азербайджане не очень хорошо знают Гном Гномыча, и не «сильно заметили», что он перешел в сборную. Также они не поняли, почему Плющенко-младший соревновался со взрослыми ребятами, а не в своей возрастной категории.

«Я сама спортсменка в прошлом. Мотивация это когда смотришь на лучших и стремишься быть лучше. А тут пожрать захотел», — написала еще одна девушка.

Некоторые пользователи призвали перестать гнобить ребенка. Он сам должен решить, за кого ему выступать.

«Красавчик. У него все получится», — поддержала юного спортсмена одна из подписчиц.

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