В Химках провели прием участников СВО и их семей

Представители фонда «Защитники Отечества», военной прокуратуры и Ассоциации ветеранов СВО провели в Химках прием по вопросам защиты прав и социальной поддержки военнослужащих и их родственников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Химках состоялся прием граждан по вопросам социальной поддержки и защиты прав участников специальной военной операции и членов их семей. Его организовали государственный фонд «Защитники Отечества», военная прокуратура Солнечногорского гарнизона и представители Ассоциации ветеранов СВО в городском округе.

Военный прокурор принял 12 человек. Жители задали вопросы о взаимодействии с воинскими частями, поддержке семей и получении удостоверения ветерана боевых действий. По каждому обращению участники получили разъяснения законодательства и рекомендации.

«Перед нами стоит задача помогать вернувшимся военнослужащим адаптироваться к мирной жизни. Объединив усилия фонда „Защитники Отечества“, Ассоциации ветеранов СВО и других организаций, мы способны быстро решать текущие вопросы и предоставлять необходимую помощь», — отметил участник химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО и лидер Движения общественной поддержки Владислав Степушин.

За два года сотрудники химкинского филиала фонда «Защитники Отечества» помогли решить более 1,5 тыс. обращений жителей округа. Консультации по предварительной записи проводят по адресу: улица Пролетарская, 1, по будням с 9:00 до 18:00. Телефон: +7 (498) 602-00-23.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что регулярно бывает в филиале фонда «Защитники Отечества». Его цель — убедиться, что мероприятия, которые должны проходить по замыслу президента, успешно реализуются.

«Видим, что существуют вопросы и с документами, и с выплатами, и со связью. Хочу поблагодарить всех работников фонда, знаю, что работа тут хорошо организована. Наша задача — давать исчерпывающие ответы на все вопросы. Каждые такие встречи — это всегда большая ответственность, и мы тоже разделяем и понимаем все ваши переживания. Мы тесно взаимодействуем с министерством обороны, потому что всегда есть вопросы, которые требуют совместного решения», — заявил Воробьев.