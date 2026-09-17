Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш предложил ФАС проверить наценки на пакеты в крупных торговых сетях и обязать магазины размещать ценники до оплаты, сообщает Life.ru .

Закупочная стоимость полиэтиленовых пакетов для торговых сетей составляет 2–6 рублей, а покупателям их иногда продают за 50 рублей, заявил депутат Госдумы от ЛДПР, зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш. По его словам, розничная наценка может достигать 200% и выше.

Панеш предложил изменить правила торговли: обязать все магазины размещать цену пакетов и другой упаковки на видном месте до оплаты. За отсутствие ценника депутат предложил ввести штрафы. Он также призвал Федеральную антимонопольную службу повторно проанализировать наценки в крупных сетях и при необоснованном завышении потребовать снизить стоимость.

«Пакет — это не предмет роскоши, а базовая необходимость. Когда за кусок полиэтилена просят 50 рублей, а цену показывают только на кассе, это не торговля, а лотерея. Пенсионер не должен платить за то, что не видит цены заранее. Пора навести порядок в этой сфере», — заявил Панеш.

Депутат также предложил предусмотреть для пенсионеров и других льготников бесплатные бумажные пакеты или многоразовые сумки по символической цене.

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