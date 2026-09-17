В Химках стартовала вакцинация жителей от гриппа

В Химках началась прививочная кампания против гриппа: вакцинироваться во всех поликлиниках округа можно до ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Химках началась прививочная кампания против гриппа. Сделать прививку до ноября можно во всех поликлиниках округа. По согласованию пункты вакцинации также работают в школах, детских садах и клубах «Активного долголетия».

Для взрослых используют вакцину «Флю-М», для детей — «Ультрикс Квадри». Предварительное обследование не требуется. Противопоказаниями являются острые состояния, обострение хронических заболеваний, а также две недели после вирусной или бактериальной инфекции.

Записаться на вакцинацию можно заранее или прийти в порядке живой очереди.

«Вакцинация — самый надежный способ защититься от гриппа и его осложнений. Важно позаботиться о здоровье до начала сезона заболеваемости», — отметил лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев.

Прививка снижает риск заболевания и может помочь легче перенести инфекцию в случае заражения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.