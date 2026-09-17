Тхэквондистка из Химок выиграла международный турнир в Сербии

Спортсменка из Химок Милана Бекулова завоевала золото международного турнира по тхэквондо в сербском Нише, где выступили более 1,5 тыс. участников из 35 стран, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Милана Бекулова, представляющая подмосковное Училище олимпийского резерва № 3 в Химках, выступила в составе сборной России. Она победила в весовой категории до 46 кг среди женщин.

Спортсмены Московской области завоевали на турнире пять медалей — три золотые и две серебряные. Золото также получила София Молох из Королева в категории до 62 кг. Ксения Здор из Королева стала серебряным призером в весе до 57 кг.

Среди юношей 12–14 лет победил Сервер Абдураманов из Королева в категории до 45 кг. Анастасия Царанова из Одинцово завоевала серебряную медаль среди девушек в весе до 47 кг. Победители и призеры юношеских соревнований прошли отбор на первенство Европы среди спортсменов до 14 лет, которое состоится в Румынии.

«В Химках мы создаем все условия для развития спорта: строим новые стадионы, открываем спортивные школы, расширяем возможности для молодых талантов. Такие победы подтверждают правильность этого курса. Гордимся нашей спортсменкой и будем дальше поддерживать тех, кто готовится покорять новые вершины», — отметил лидер Движения общественной поддержки Илья Матвейчук.

Турнир в Нише считается одним из наиболее авторитетных соревнований по тхэквондо в Европе и имеет квалификационный статус для отбора на континентальные первенства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.

Больше возможностей для занятий спортом появляется с госпрограммой «Спорт России» — она помогает развивать инфраструктуру и создавать условия для тренировок. По всей стране строят спортивные площадки и стадионы, а также проводят тематические фестивали.