В Химках 16 сентября провели тренировку по эвакуации

Сотрудники и посетители торгового центра в Химках 16 сентября отработали действия при пожаре и другой чрезвычайной ситуации во время областной ежеквартальной тренировки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Областная ежеквартальная тренировка по эвакуации прошла в Химках 16 сентября. Ее организовали для отработки действий сотрудников и посетителей общественных мест при пожаре или другой чрезвычайной ситуации.

По сигналу тревоги сотрудники торгового центра и посетители организованно покинули здание, следуя указаниям ответственных лиц. Во время учений задействовали все эвакуационные выходы и проверили работу систем оповещения.

Тренировки в Химках проводят ежеквартально на объектах с массовым пребыванием людей, включая торговые и бизнес-центры, учебные и медицинские учреждения, офисы. Они позволяют проверить системы пожарной сигнализации, оповещения и пожаротушения, а также взаимодействие с оперативными службами.

«Такие тренировки — важная часть системы безопасности. В местах массового пребывания людей каждый должен четко знать, как действовать при пожаре. Мы отрабатываем алгоритмы эвакуации, проверяем работу систем оповещения и взаимодействие с оперативными службами. Чем чаще проводятся учения, тем выше готовность персонала и посетителей к реальной ситуации», — отметил заместитель начальника ОНДиПР по городскому округу Химки Василий Каменский.

Учения помогают сотрудникам довести действия до автоматизма, а посетителям — понять порядок поведения в экстренной ситуации. Регулярные тренировки снижают риск паники при реальной угрозе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.

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