Плющенко-младший перешел в сборную Азербайджана: причины этого решения и общественный резонанс

По какой причине сын знаменитого фигуриста Евгения Плющенко сменил спортивное гражданство и как на это отреагировала общественность – рассказываем в материале РИАМО.

Что известно о переходе Александра Плющенко в команду Азербайджана

21 мая 2026 года Александр Плющенко получил спортивное гражданство Азербайджана: в течение следующих пяти лет он будет выступать на соревнованиях под флагом этого государства.

Отец молодого спортсмена, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился с журналистами: «Посмотрим, что из этого получится. Саша ещё очень маленький, ему 13 лет. Это очень непростое решение, у Саши в жизни наступает ответственный и волнительный момент».

Александр Плющенко, известный пользователям соцсетей как Гном Гномыч, уже получил от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) открепление для перехода в сборную другой страны.

Как правило, при смене страны спортсмену полагается отбыть годичный карантин, но Плющенко-младшему этого делать не придется, он сразу может приступить к тренировкам в новой команде. «В сборной России он не состоял, в этом сезоне по разным причинам в соревнованиях не принимал участия и таким образом отсидел карантин. Ничьё место не занимал, занимался в моей частной академии», – пояснил журналистам Евгений Плющенко.

Отношение Евгения Плющенко к смене спортивного гражданства

Евгений Плющенко на протяжении 15 сезонов выступал за сборную РФ, принес стране две золотых и две серебряных Олимпийских медали, трижды становился чемпионом мира и 10 раз – чемпионом России. В 2017 году открыл собственную академию фигурного катания «Ангелы Плющенко». Тогда он комментировал это так: «Я вообще очень горжусь тем, чем мы с Яной занимаемся. Мы могли эти деньги вложить за границей, купить себе что-нибудь. Но я считаю, что все это надо развивать там, где ты живешь. Много денег не бывает, но главное – мы вкладываем свои в Россию».

Известие о том, что Плющенко-младший будет выступать в сборной Азербайджана, всколыхнуло околоспортивную общественность. Отец молодого фигуриста ранее неоднократно заявлял, что к подобным переходам относится негативно: «Я уже говорил и повторюсь снова: я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны, отказаться от специальной военной операции ради поездки на Олимпиаду. Отказаться от нашего президента, отказаться от наших земель, от наших ресурсов, от мамы, от папы. А такие найдутся. Я плохо к этому отношусь».

Теперь же Евгений Плющенко изменил свое мнение о смене гражданства, и свое решение комментирует так: «Надеюсь на дружбу и поддержку России и Азербайджана в направлении спорта. Верю, что мы будем вместе развивать фигурное катание в наших странах, помогать и поддерживать друг друга. Сейчас сложное время, и такая поддержка очень важна».

Милонов осудил, Роднина поддержала: реакция общественности на переход Плющенко в сборную Азербайджана

Мнения известных спортсменов и общественных деятелей относительно решения, принятого семьей Плющенко, разделились.

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, например, высказалась предельно нейтрально: «Это выбор его родителей. Они хотят, чтобы у парня было меньше конкуренции для попадания на чемпионаты мира и Европы, юниорские и взрослые. Если родители выбирают для него другую страну, значит, они о чём‑то думают». Также прославленный тренер отметила, что смена гражданства может быть связана с более широкими возможностями: «У нас очень большая конкуренция. И они думают о его жизни, не хотят потратить все свои силы зря».

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев предположил, что решение перевести юного спортсмена в иностранную сборную связано с желанием повысить его шансы на участие в Олимпийских играх.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина резко высказалась против осуждения Плющенко: «Его критикуют за отсутствие патриотизма? Люди имеют право сменить страну и гражданство, если какие-то обстоятельства в России их не устраивают. Почему-то никто не говорит о том, что в Баку сейчас активно строится ледовый центр и его отца могли просто пригласить туда работать. Все только мельком на эту ситуацию посмотрели, а всей подноготной не знают. Зато очень быстро сделали выводы».

С мнением Родниной солидарна и олимпийская чемпионка Светлана Журова:

«Если все законные процедуры пройдены – это право спортсмена. Если бы это был не сын Жени Плющенко, никто бы это не обсуждал. Для таких людей, как Женя и Яна, решение принимать очень непросто – они будут под перекрестным огнем».

«Евгений решил так, потому что боится, что сын потеряет международный опыт, а в 13 лет уже нужно начинать его получать. Саше будет непросто, но в Азербайджане конкуренции меньше». Светлана Журова Олимпийская чемпионка

Ксения Собчак также высказалась в защиту Саши Плющенко: «Уверена, что среди хейтеров не найдется тех, кто сам растит спортсменов, и не понаслышке знает, как тяжело каждый день вставать в 5-6 утра на тренировки, жить по жесткому графику, тратить огромные деньги на экипировку, жертвовать очень многим ради достижений. А большой спорт – это суперкороткая и жестокая история, где у спортсмена в большинстве случаев есть один, максимум два шанса доехать до Олимпиады за карьеру. И внимание, вопрос: почему парень, который пашет на льду с трех лет, должен хоронить свою мечту о международной карьере из-за геополитики?»

А вот депутат Госдумы Виталий Милонов смену спортивного гражданства осудил: «Плющенко допустил огромную ошибку. Его сын еще несовершеннолетний, не принимает самостоятельные решения. Ответственность здесь самого Евгения. Не знаю, зачем он это сделал. Всё это время он так достойно держался. Чтобы вот так некрасиво закончить. Честно, это очень неприятно. Получается, для него какие-то профессиональные вещи дороже, чем страна. Слава Богу, что у нас огромное количество других спортсменов, которые так не поступают».