Люди бьют тревогу: в Москворецком парке вырубают деревья

Жители Строгино бьют тревогу из-за вырубки деревьев в Москворецком парке. По предварительным данным, здесь хотят построить дорогу к очистным сооружениям, сообщает MSK1.RU .

Часть зеленой зоны обнесли забором. Инспектор Росприроднадзора Александр Куприянов утверждает, что уже спилили десятки деревьев. Недавно рядом реконструировали очистные сооружения. Теперь к ним собираются построить дорогу.

«Правда, цель этой дороги вызывает большие сомнения. Во время реконструкции туда и без того массово заезжала тяжелая техника с кранами — и никакой необходимости в отдельной дороге не возникало, — заявил Куприянов.

Он также обратил внимание, что под участком, который собираются застроить, находится ветка метро. Специалист уверен, это угрожает безопасности и пассажиров метро, и гостей парка.

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