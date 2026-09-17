Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону и депутат Госдумы Сергей Чепиков

На 60-м году жизни скончался двукратный олимпийский чемпион по биатлону и депутат Госдумы Сергей Чепиков, сообщает SHOT .

Причиной смерти прославленного биатлониста стала онкология. Чепиков долго болел и в последнее время плохо себя чувствовал. В связи с плохим самочувствием обладатель Кубка мира принял решение уйти из политики.

Сергей Чепиков становился победителем Олимпийских игр 1988 и 1994 годов. Также дважды брал золото чемпионатов мира. После окончания спортивной карьеры Чепиков стал депутатом, работая сначала в Заксобрании Свердловской области, а с 2016 года — в Госдуме.

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